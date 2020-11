Coronaproof stemmen

Woensdag konden Groningers en Brabanders stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen ter plaatse. Dat verliep rustig en coronaveilig, aldus woordvoerders van de gemeenten. De verkiezingen werden georganiseerd in aanloop naar de herindeling van een aantal gemeenten in de provincies. In Groningen gaan Delfzijl, Appingedam en Loppersum per 1 januari 2021 samen op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. In Noord-Brabant wordt volgend jaar de gemeente Haaren opgesplitst. Zowel nieuwe als huidige inwoners gingen naar de stembus.