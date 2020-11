OMT: Kerst met maximaal zes gasten

Ook de kerstdagen zullen volledig in het teken staan van het coronavirus. Als het kabinet al besluit een iets uitgebreider kerstdiner mogelijk te maken, moet dat gepaard gaan met een hoop mitsen en maren, stelt het Outbreak Management Team (OMT) in zijn jongste advies. In ieder geval zullen er strenge spelregels moeten gelden voor de feestdagen. Bij voorkeur wordt Kerst thuis gevierd en met zo min mogelijk gasten, hooguit zes. Als er al vrienden en familie worden opgezocht, pleit het OMT ervoor om dat zo veel mogelijk te beperken tot mensen die in de eigen regio wonen.