Rutger Bregman wint de NS Publieksprijs

Hilversum

De NS Publieksprijs is dit jaar gewonnen door Rutger Bregman met zijn boek De meeste mensen deugen. Dit is woensdag bekendgemaakt in het praatprogramma M op NPO 1. In De meeste mensen deugen beschrijft Rutger Bregman een nieuwe geschiedenis van de mens. Hij neemt de lezer mee op een reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Andere genomineerden waren Herman Finkers, Geert Mak, Astrid Holleeder, Edwin Schoon en Roxane van Iperen. De meeste mensen deugen kreeg 26 procent van de 160.000 uitgebrachte stemmen. <