De Bond tegen vloeken heeft nog nooit zo veel vloeken en grove taal in kinderboeken aangetroffen als dit jaar. In twee op de drie bekroonde boeken stonden een of meer vloeken of grove woorden.

Veenendaal

De Bond tegen vloeken noteert en telt elk jaar alle grove woorden en vloeken in bekroonde kinderboeken. Dit zijn boeken die door een deskundige jury van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) met een Zilveren Griffel of een Vlag en Wimpel zijn bekroond. Daarnaast is gekeken naar boeken die van de Kinderjury een prijs hebben ontvangen. Het boek Uit elkaar (poëzie) van Bette Westera, dat de Gouden Griffel won, bevat geen grove taal. Met name in de boeken Bizar van Sjoerd Kuyper (Zilveren Griffel), Dor van Neal Shusterman en Jarrod Shusterman (Zilveren Griffel) en IJzerkop van Jean-Claude Rijckegem (genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs)..

