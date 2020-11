Rop Gonggrijp middelpunt van complottheorie

Amsterdam

Gonggrijp (52) is een groot criticus van stemmen per computer. Aanhangers van QAnon, populair in radicaal-rechtse kringen, denken dat hij degene is over wie een advocaat van Trump afgelopen vrijdag sprak, toen ze werd geïnterviewd door Fox News. Sprekend over een volgens haar omstreden leverancier van stemmachines zei ze: ‘I'm going to release the kraken.’ Dat betekent zoveel als: ik zal onze tegenstanders een vernietigende slag toebrengen.

Gonggrijp blikt vol verbazing terug op wat daarna gebeurde: ‘Complotdenkers, die overal verborgen boodschappen zien, zijn gaan googelen: kraken, computers, stemmachines. Op die manier kwamen ze op mijn Engelstalige Wikipediapagina terecht.’ Rop Gonggrijp is de ..

