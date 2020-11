De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat er niet in slagen om de achterstanden in de asielketen dit jaar op te lossen. Voor het wegwerken van de achterstanden was een speciale ‘task force’ in het leven geroepen, maar die gaat de zelf opgelegde deadline niet halen. Naar verwachting zullen er nog 7000 zaken overblijven eind dit jaar. <

Burgemeester wil verbod vuurwerk uit Duitsland

Burgemeester Mark Slinkman van de Gelderse grensgemeente Berg en Dal pleit voor een eenmalig invoerverbod op vuurwerk uit Duitsland. Slinkman vreest dat Nederlanders massaal over de grens vuurwerk gaan kopen, nu in Nederland een verbod op kopen en afsteken geldt. Nederlanders mogen maximaal 25 kilo vuurwerk in Duitsland kopen. <

Amsterdam wil d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .