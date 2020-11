Het probleemgeval Wesley

Abbie Chalgoum is docent op een vmbo. Op Twitter vertelt hij een verhaal over zijn leerling Wesley. ‘In mijn 1e jaar als docent gaf ik wiskunde aan ‘n 2e leerjaar vmbo-b klas, maar nog voordat ik ze gezien of gesproken had, had ik al een beeld gevormd van de klas. Een beeld dat in de personeelskamer vorm kreeg. De docenten wensten mij ‘sterkte' en spraken me ‘moed' in.' Abbie vertelt dat hij alleen maar dramatische verhalen meekrijgt van anderen die Wesley in de klas hebben gehad. Als gevolg begint hij totaal nerveus thuis zich voor te bereiden op les aan ‘de klas van Wesley'. Hij schrijft: 'Thuis zocht ik op internet ideeën op om de klas in toom te houden. Maar hoe? Uit de les sture..

