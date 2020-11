Meijer neemt tijdelijk waar in Enschede

Enschede

Henk Jan Meijer (69) is aangesteld als waarnemend burgemeester van Enschede. Hij neemt de komende maanden de taken waar van Onno van Veldhuizen, die herstellende is van corona. Het besluit is genomen in overleg met de fractievoorzitters in de Enschedese gemeenteraad. Bij de keuze voor een waarnemer was vooral de onduidelijkheid over de duur van het herstel van Van Veldhuizen belangrijk. ‘De aanhoudende coronacrisis brengt extra werkdruk met zich mee, waardoor interne vervanging geen houdbare oplossing biedt voor een wat langere periode', meldt de gemeente. ‘Er speelt veel in Enschede, en met de coronacrisis is het belangrijk dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders de komende tijd op volle kracht kunnen doorwerken', vinden de fractievoorzitters. <