Op zondag 15 november is predikant Geert van Dijk (NGK) tijdens een feestelijke dienst verbonden aan de Elimkerk (GKv) in Sliedrecht. Hiermee is volgens de kerk een volgende stap gezet in het samenvoegingsproces van Nederlands Gereformeerde kerk De Ontmoeting en de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Elim. Vanaf medio 2022 zijn de beide gemeenten van plan samen verder te gaan. De kerken willen daarmee naar eigen zeggen de breuk die 50 jaar geleden ontstond helen. De dienst werd geleid door Ds. Albert-Jan Holsappel. Hij was tot december 2019 als predikant verbonden aan de Elimkerk. Zondag droeg hij zijn vorige gemeente over aan de nieuwe predikant.

