‘Respectvolle omgang met de doden, ook de onbekende, is een teken van beschaving’

‘Hoe kan het nu dat niemand Kanawa mist? Dat geloof ik dus niet. Misschien durft haar familie zich niet te melden’, zegt Carina van Leeuwen. Kanawa, zo noemden rechercheurs een vermoord, onbekend meisje van Afrikaanse herkomst. Haar gezicht is gereconstrueerd, de zaak kwam op televisie, maar geholpen heeft het niet. Nu staat haar gezichtsreconstructie op een kast op het politiebureau waar Van Leeuwen werkt. Ze kijkt er dagelijks even naar, in de hoop dat ook dit mysterie van Amsterdams N.N.’s - Nomen Nescio’s, onbekende doden - wordt opgelost. ‘Kanawa kwam om door een misdrijf. Tot nu toe komt daar een dader mee weg. Maar het is ook na jaren mogelijk dat die er alsnog voor opdraait. Dat kan als we weten wie zij is en we haar netwerk en h..

