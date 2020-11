Het inkomen na verlies van een partner is soms minder gunstig dan gedacht

Bijna de helft van de Nederlanders weet niet goed wat er voor hun partner geregeld is wanneer zij komen te overlijden, zegt Olaf Simonse van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën om burgers te adviseren over geldzaken. ‘Ik snap wel dat veel mensen het niet weten’, zegt hij. ‘Het is helemaal niet leuk om daarover na te denken. En het veroorzaakt bij sommigen ook stress.’

Dat betekent niet dat er niks geregeld is. Aan veel hypotheken is een zogenaamde overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Die keert uit wanneer een van beiden overlijdt, met als doel dat de overblijvende partner in het huis kan blijven wonen. Daarnaast kennen veel pensioenregelingen een nabestaandenpensioen. Wanneer iemand komt te overlijden, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .