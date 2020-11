Uitvaartondernemers zagen intimiteit en betrokkenheid groeien. ‘Elke uitvaart is met liefde gedaan’

‘Het was voor ons aanvankelijk ook zoeken.’ Edzo Doeve, directievoorzitter van uitvaartondernemer Dela, zag dat de coronapandemie zijn bedrijf zwaar op de proef zou gaan stellen. Maar het ‘zoeken’ was van korte duur. ‘Sinds de Mexicaanse griep in 2009 hebben we protocollen hoe we moeten opschalen. Onze cijfers zijn landelijk gebruikt.

We zagen als een van de eersten waar de doden vandaan kwamen. Niet alleen uit de ziekenhuizen, maar juist ook uit de verpleeghuizen.

En wat erbij kwam: niemand wilde nog een dode in huis houden uit angst voor besmetting.

We hebben extra mortuaria en koeling moeten opstellen om de doden te kunnen bergen, soms verborgen achter schermen zodat het publiek het niet hoefde te zien.’

U zag al snel de grenzen v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .