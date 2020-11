Hoe leef je als de dood uitblijft? Daniëlle Hermans: ‘Groots en meeslepend leven houdt geen mens vol’

Hoe leef je als je denkt te gaan sterven, en het maar niet gebeurt? Door nieuwe medische behandelingen blijven mensen met levensbedreigende kanker soms onverwacht nog jaren leven. Daniëlle Hermans is een van hen. Ze spreekt er met lotgenoten over: ‘Oké, we gaan dood, maar hoe gaan we nu die tussentijd aanpakken.’