De uitvaart van Jorik was klein vanwege corona. ‘Het was intiemer en persoonlijker’

In het Groningse dorp Slochteren zitten Martin en Ella in hun woonkamer. Tot een half jaar geleden zaten zij hier geregeld met hun zoon Jorik, die nog bij zijn ouders thuis woonde. Jorik overkwam waarvoor zijn moeder altijd al bang was: hij verongelukte tijdens een rit op zijn motor. Ella: ‘Elke keer als hij op zijn motor stapte, deed ik een schietgebedje naar boven.’

deurbel

Op woensdagmiddag 13 mei was Martin thuis aan het werk toen de deurbel ging en agenten hem vertelden dat zijn zoon was overleden. Het nieuws drong op dat moment nog niet helemaal tot hem door. Toen Ella thuiskwam, was er geen tijd om er samen bij stil te staan: er moest in korte tijd veel geregeld worden. Wilden ze bijvoorbeeld naar het mortuar..

