Snakken en glimlachen

lag plotseling in onze handen. Dus we raapten onze moed bijeen en deden wat van ons verwacht werd. Het enig juiste: we deden … niets. We waren lui als wasberen, en lagen op onze rug te vechten tegen verspreiding van het virus. Onze sofa was het front, geduld ons wapen. Zo werden wij de helden van de coronawinter van 2020.’

Een oude man blikt over een halve eeuw terug op het leven in semi-lockdown: met die TV-spot moedigt de Duitse regering jonge mensen aan om de pandemie van 2020 te bestrijden. Ooit zullen ze met een glimlach terugdenken aan deze barre winter van heldhaftig geduld oefenen, binnenblijven en bankhangen.

De relativerende spot van de Duitsers doet weldadig aan als je die vergelijkt met de persconferentie waarin dinsdag steeds maar herhaald werd waar Nederland momenteel massaal naar zou ‘snakken’. Alsof sinterklaasavond en kerstdiner in kleine kring de zwaarste beproeving zijn waar we nu voor staan. Voor winkels en restaurants is het dramatisch, ja. Voor ieder ander een prikkel tot creativiteit: hoe betoon je gulheid en gastvrijheid als het niet in een stampvolle kamer kan.