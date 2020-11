Utrecht

Vrouwen die een kind verwachten of die een kind de borst geven, moeten geen borstvoedingsthee met venkel of anijs drinken. Dat meldt de beroepsorganisatie van en voor verloskundigen KNOV. De borstvoedingstheemix zou de melkafscheiding ondersteunen, maar in venkel en anijs zit estragol. Die Via de moeder kan een baby deze op een bepaalde manier giftige stof ook binnenkrijgen. <