Zoutendijk vertrekt bij Siriz en VBOK

Ronald Zoutendijk vertrekt per 1 april 2021 als bestuurder bij de christelijke hulporganisatie Siriz en treedt dan ook af als directeur van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. Dat maakte Siriz, die hulp biedt aan ongewenst zwangere vrouwen, dinsdag bekend. Zoutendijk is nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur bij die organisatie. In februari volgend jaar wordt hij 65 jaar en dat is reden zijn functies te beëindigen. Zoutendijk loodste de organisatie door onder meer onzekere politieke tijden waarin de overheidsfinanciering van Siriz onder druk kwam te staan. <

