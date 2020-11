Brussel

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) heeft een door 1 miljoen tegenstanders getekende petitie tegen handel in wilde dieren in ontvangst genomen. De petitie, gesteund door 100.000 Nederlanders, is bestemd voor de leiders van de G20 en moet de ‘wrede, niet duurzame en voor de volksgezondheid gevaarlijke' praktijk onder hun aandacht brengen. De G20, de groep van negentien ‘rijke' landen waaronder de VS, Japan en Saudi-Arabië plus de EU, houdt dit weekend een virtuele top. Op de agenda staat een gecoördineerde, wereldwijde aanpak van de pandemie. <