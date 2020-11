Bette Westera schrijft geschenk voor 2021

Amsterdam

Bette Westera schrijft voor volgend jaar het Kinderboekenweekgeschenk. Het jaarlijkse bijbehorende prentenboek wordt gemaakt door Mark Janssen, meldt organisator Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). De 67e editie van de Kinderboekenweek, van 6 tot en met 17 oktober, staat in het teken van ‘Worden wat je wil'. ‘Beroepen als astronaut, dokter of kok, kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber', zegt de stichting CPNB. ‘Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.' <