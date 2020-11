Afscheid nemen in coronatijd is lastiger. ‘Dat kan leiden tot rouwtrauma’s’

Mensen geven na een verlies nieuwe betekenissen aan zichzelf en de wereld, maar soms mislukt dat en ontaardt het in ‘traumatische rouw’. Onderzoeker Geert Smid, tevens psychiater bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, is sinds kort hoogleraar psychotrauma aan de Universiteit voor Humanistiek.

Wat is dat precies, traumatische rouw?

‘Daarmee doelen we op een verstoord rouwproces, vaak na het verlies van een partner of kind. Het verdriet en gemis zijn zo groot dat nabestaanden er niet in slagen de draad van het leven weer op te pakken. Sommigen zijn wanhopig, vermijden alles wat aan de overledene doet denken, zoals vakantiefoto’s, mooie herinneringen, het graf. Anderen voelen zich schuldig en blijven piekeren over de omstandigheden en de fat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .