Poederbrieven aangetroffen op diverse plekken in het land, ook bij Nederlands Dagblad

Op zeker acht adressen in Nederland, waaronder de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort, zijn dinsdag poederbrieven bezorgd.

Amersfoort

De brieven werden ook bezorgd bij een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best, een bedrijfsverzamelgebouw van DPG Media in Amsterdam en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Alle brieven bevatten volgens de politie geen gevaarlijke stof en niemand is gewond geraakt. Aan het eind van de middag bleek dat er ook poederbrieven waren bezorgd bij twee andere kantoorpanden en twee hotels in Amsterdam en bij een pand aan het Delftseplein in Rotterdam.

Wie de poederbrieven heeft verstuurd en met welk doel is niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er een verband is tussen de zaken.

In het bedrijfsverzamelgebouw in Amsterdam zitten de redacties van Het Parool, Trouw en de Volkskrant en in Best een drukkerij van De Persgroep (DPG) ..

