'Fiscus zag procederen als uitje'

Den Haag

Dat is de oogst na de eerste dag van de verhoren van het parlementair onderzoek naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Eva González Pérez sprak maandag als eerste getuige. De advocaat speelde een sleutelrol bij de onthulling van de misstanden. Ze stond veel slachtoffers van de affaire bij. 'Tweede nationaliteit is misbruikt als indicatie voor fraude.'

Ouders die bezwaar maakten als ze als fraudeur aangemerkt waren, kregen te maken met eindeloze procedures door de Belastingdienst. Daar leek soms geen logica achter te zitten, vertelde González Pérez. Volgens haar dacht de dienst: 'als we ongelijk krijgen, weten we dat ook weer'. 'Ik had het gevoel van: het is gewoon een uitje..

