3FM-dj’s laten zich opnieuw opsluiten

Hilversum

De radiomakers van NPO 3FM gaan vanwege de coronacrisis dit jaar niet het land in voor Serious Request: The Lifeline. In plaats daarvan zitten dj's Frank van der Lende, Eva Koreman, Sander Hoogendoorn, Sophie Hijlkema, Rob Janssen en Wijnand Speelman van 18 tot en met 24 december in lockdown. De presentatoren sluiten zichzelf niet op in een Glazen Huis – zoals voorheen – maar zonderen zich af op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. De duo's Van der Lende en Koreman, Hoogendoorn en Hijlkema en Janssen en Speelman maken daar 24 uur per dag live radio en online content. Daarnaast moeten ze een loopband draaiende houden. <