Regels voor plasmadonatie door homo's versoepeld

Amsterdam

Bloedbank Sanquin verwacht dat het nieuwe beleid voor het doneren van plasma begin volgend jaar ingaat, aldus de minister.

Voor plasmadonatie gaan dezelfde (uitstel)regels gelden als voor bloeddonatie door mannen die seks hebben gehad met mannen. Die mogen tegenwoordig bloed geven als het minstens vier maanden geleden is dat ze seks hebben gehad. De uitstelregels voor bloeddonatie en het feit dat homoseksuelen geen plasma kunnen doneren, wekten bij velen verontwaardiging. Belangenorganisatie COC vindt ook de vier maanden uitstel bij donatie van bloed niet terecht. Eerder al zei de organisatie dat het wat COC betreft bij bloeddonatie moet gaan over de vraag óf je veilige seks hebt, niet over met wíe je seks hebt. Ook Van Ark wil dat seksueel risicogedrag, zoals prostitutiebezoek, het criterium wordt voor het mogen doneren van bloed. En niet de geaardheid zo schrijft ze. Ook voor heteroseksuelen die zulk risicogedrag vertonen, geldt dat ze na hun laatste seksuele contact vier maanden moeten wachten met doneren. Volgens Sanquin is er ten aanzien van plasmadonatie door mannen die seks hebben met mannen een ‘verschuiving in het veld gaande'. <