In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen zullen Kees van der Staaij (SGP) en Ceder meer aandacht vragen voor het recht van ongeboren leven.

Den Haag

Bescherm wat je lief is, kies voor het leven. Het was de 28e keer dat de Mars voor het Leven werd gehouden, georganiseerd door Schreeuw om Leven. Mensen verzamelden zich vanochtend bij de Hofvijver in Den Haag. Zij komen op ‘voor het ongeboren leven, betere hulpverlening voor onbedoeld zwangere vrouwen en vrouwen die een abortus hebben ondergaan’.

Vanwege het coronavirus waren er dit keer slechts vijftig mensen, onder wie ook kinderen, aanwezig in plaats van de duizenden mensen die vorig jaar in Utrecht op de been kwamen. Vanuit een studio in Den Haag ging de organisatie in ge..

