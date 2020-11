Aanklagers: geen bewijs voor verkiezingsfraude

Washington

De aanklagers schrijven in een brief aan Barr dat er in hun districten geen bewijs is voor verkiezingsfraude bij de verkiezingen van 3 november. De federale aanklagers kregen vorige week de opdracht van Barr onderzoeken in te stellen naar de door president Donald Trump gesuggereerde stembusfraude door de Democraten. In de brief met instructies aan de aanklagers had Barr het over ‘substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en het tellen'. Barr riep de federale aanklagers echter ook op om niet al te ‘onrealistische of vergezochte’ beweringen te doen.

Sinds de verkiezingen hebben president Donald Trump en sommige Republikeinen herhaaldelijk beweerd dat de Democraten fraude hebben gepleegd. Trump heeft aangekondigd dat hij de verkiezingsuitslag langs juridische weg wil aanvechten.

Barr is er meermaals van beschuldigd het ministerie van Justitie te misbruiken voor het beschermen van de politieke en persoonlijke belangen van president Trump.

Hoewel na het tellen van de stemmen in alle Amerikaanse staten de beslissing is gevallen in het voordeel van Joe Biden, weigert Trump zijn verlies te erkennen en ligt de president dwars bij de informatieverschaffing aan zijn opvolger die bij de machtsoverdracht gebruikelijk is. <