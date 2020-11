Nederland is massaal aan het puzzelen

Er is een wereldwijd tekort aan legpuzzels. Door de aanhoudende coronacrisis en de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven, is Nederland massaal aan het puzzelen geslagen.

Amersfoort

‘Het was een gekkenhuis’, blikt vrijwilliger Janna Lofström van de Puzzeltheek in Goor terug op de drukte vlak voor de verplichte sluiting bijna twee weken geleden. De Puzzeltheek bevindt zich op de begane grond bibliotheek Hof van Twente, die door de aanvullende coronamaatregelen de deuren tijdelijk weer moest sluiten. Voordat de bibliotheek op slot ging, liep het storm. ‘Binnen twee uur hadden we 38 puzzels uitgeleend. Mensen gingen ook hamsteren. Normaal nemen ze één puzzel mee, maar nu waren het er soms vier. Dat is het maximale aantal dat iemand mag lenen’, vertelt Lofström.

Sinds de lockdown begin dit jaar zijn legpuzzels zo populair geworden dat er nu nog steeds sprake is va..

