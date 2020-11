'Erkenning kan pijn van homo's verzachten'

Er is 'veel ten goede veranderd’ in hoe reformatorische scholen zich opstellen tegenover homoseksuele jongeren, vindt Herman van Wijngaarden. Vandaar dat zijn stichting Hart voor Homo's, die opkomt voor homoseksuele jongeren, afgelopen week het reformatorisch onderwijs heeft verdedigd en dat nog steeds doet. De discussie gaat over de identiteitsverklaring van reformatorische scholen waarin ook een statement over homoseksualiteit stond, die ouders van scholieren eerder tekenden.

Hoewel ouders zo’n verklaring niet meer hoeven te ondertekenen, betekent dat niet dat fouten uit het verleden zijn vergeten, benadrukt Van Wijngaarden op de site van de stichting. ‘En dat het ook nu nog lang niet is zoals het zou moeten zijn.’ ..

