‘Kerken hebben moeite met professionalisering geestelijke verzorging’

Daarvoor waarschuwt Boris van der Ham, scheidend voorzitter van het Humanistisch Verbond, vandaag in een interview in het Nederlands Dagblad. Er liggen diverse nieuwe werkterreinen open voor de geestelijke verzorging, zoals de politie en de thuiszorg. Ook in het hoger onderwijs liggen mogelijkheden, zegt Van der Ham. ‘Kijk hoeveel jonge mensen een burn-out krijgen. Dat is vaak terug te voeren op levensvragen. Waarom koos ik deze studie? Wat wil ik met mijn leven? Je hoeft dan niet gelijk op te schalen naar een psycholoog.’

Veel geestelijk verzorgers worden uitgezonden door een kerkgenootschap of het Humanistisch Verbond. Instellingen waar zij aan de slag gaan, stellen wel meer eisen aan de professionaliteit. Het gaat dan bijvoorb..

