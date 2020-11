Bij Paleis Soestijk in Baarn werden op donderdagopnamen gemaakt voor het Sinterklaasjournaal

Hij komt, hij komt! Geen actiegroep, geen virus kon hem tegenhouden. In een jaar dat nog maar weinig gewoon lijkt te zijn, komt Sinterklaas wél gewoon in Nederland aan.

Nou ja, niet helemaal gewoon natuurlijk.

Want bij de landelijke intocht zullen op de kade geen kinderen reikhalzend uitkijken naar de goedheiligman en zijn gevolg. Ze zullen geen sinterklaasliedjes zingen. Geen 'Píét, Pieieiet!' roepen, geen handen uitsteken voor kruid- en pepernoten en ander lekkers.

De stoomboot komt aan in het fictieve plaatsje Zwalk, om te voorkomen dat mensen hutjemutje op een kade gaan staan en elkaar daar onbewust een gemeen virus cadeau doen.

Ook lokaal is er dit jaar weinig gewoon. In Amsterdam gaat de sinterklaasintocht wel door, maar vanaf een geheime locatie. In Arnhem is er wel een intocht, maar gaan Sinterklaas en zijn pieten niet aan wal. In Almelo en Krimpen aan den IJssel wordt een fil..

