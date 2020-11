Wildpark zonder toeristen

Veel natuurparken in Afrika zijn voor hun inkomsten volledig afhankelijk van toeristen. Hoe moet het verder nu die er door de coronapandemie niet meer zijn? 'Corona is voor het toerisme niet een pauze, maar een reset.'

Terwijl de zon opgaat, cruist gids Andrew Khosa in zijn jeep over de savanne van wildreservaat Sabi Sands in Zuid-Afrika. Naast hem zit een cameraman, die via YouTube een liveverbinding verzorgt, waarbij 240 mensen zijn aangehaakt.

De jeep stuit op een kudde olifanten, waarin wordt gevochten. Khosa verzekert de kijkers dat het spelen is, dat de jonge bullen oefenen voor territoriale gevechten die ze later, als ze groot zijn, zullen moeten voeren.

‘Deerhunter’ vraagt of olifanten weleens gewond raken tijdens zulke gevechten. Khosa beantwoordt de vraag, terwijl hij recht in de camera kijkt en de olifanten steeds dichterbij komen ...

