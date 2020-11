De identiteit van bijzonderonderwijs ankert in de liefde van ouders en van de Schepper

Het reformatorisch onderwijs worstelt: met identiteit, met liefdevolle gevoelens en met praxis. Dat blijkt uit interviews die bestuurders als Pieter Moens (Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs) en Willem de Potter (Van Lodenstein en Hoornbeeck College) deze week gaven in diverse media.

Enerzijds verweerden ze zich moedig tegen de mainstreamopvattingen over seksualiteit, een moraal die totalitair wordt opgedrongen door wat in hun kring 'de homolobby' heet. Anderzijds is het voor de mannen lastig te erkennen dat op hun scholen een kentering gaande is: in de klas, op het plein, in de gezinnen en zelfs op papier. Als signaal naar buiten zou dat kunnen helpen: ‘Geef ons de tijd, we zijn in verandering. Pijnlijke anekdotes ..

