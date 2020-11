Visserij reddingsboei na nucleaire winter

De afgelopen decennia is de productie van voedsel steeds gestegen met de bevolkingsgroei. Maar de landbouw is kwetsbaar: een grootschalige vulkaanuitbarsting of een kernoorlog kunnen leiden tot een heleboel stof in de atmosfeer, wat funest is voor plantengroei.

De onderzoekers berekenden dat ook de oceanen te lijden hebben onder het stof, maar het effect is minder sterk dan het effect op het land. De vangsten zullen vermoedelijk met ongeveer dertig procent dalen. De temperatuur van het zeewater zal bijvoorbeeld veranderen door de nucleaire (of vulkanische) winter, en ook zeestromingen kunnen anders gaan lopen.

Simulaties laten zien dat visvangst desondanks een belangrijke bijdrage kan leveren aan de voedselvoorziening, als de landbouw grot..

