3D-films op je mobiel

Het bekijken van plaatjes in 3D via hologramtechnieken kan al op een mobiele telefoon. Die plaatjes zijn zonder speciale bril en van alle kanten te bekijken, al vragen ze wel om aparte plastic opzetstukje van enkele centimeters. Het kan ook met een dun paneeltje voor het scherm, maar dan is het plaatje maar vanuit één positie te bekijken.

Onderzoekers van het Samsung Advanced Institute of Technology in Zuid-Korea hebben nu een relatief dun scherm ontwikkeld waarop holografische filmpjes zijn af te spelen, die bovendien vanuit een veel bredere hoek zijn te bekijken. Het scherm is minder dan een centimeter dik. Met een speciale chip is het mogelijk hierop een 3D-filmpje af te spelen in 4K. Belangrijk voor het scherm is ook een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .