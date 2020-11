Licht en geluid slecht voor vogels

Amerikaanse onderzoekers hebben een grootschalig onderzoek gedaan naar het broedgedrag van vogels. Samen met burger-wetenschappers hebben zij gegevens verzameld van ruim 58.000 nesten van 142 soorten vogels. Daarbij is onder meer de soort vogel, de plek van het nest en de legdatum van het eerste ei vastgelegd, en er is gekeken of ten minste één jong is uitgevlogen. Het onderzoek was vooral bedoeld om te onderzoeken of lichtvervuiling en lawaai van menselijke activiteiten effect hebben op het broedsucces.

Vogels leggen hun eieren meestal ieder jaar in dezelfde periode, waarbij ze zich laten leiden door de lengte van de dag. Maar lichtvervuiling kan de indruk wekken dat de dagen langer zijn, zodat ze eerder in het jaar eieren ..

