Droombaan: wethouder

Arnoud Proos is wethouder in Barendrecht. ‘Nu ik vooral vanuit mijn slaapkamer vergader, via Teams, mis ik soms het sociale contact. Ik moet mezelf echt voorhouden dat dit tijdelijk is.'





Zodra hij kon lezen, pakte Arnoud Proos (35) elke dag de krant erbij, vooral om op de hoogte te blijven van de politiek. Het is dus niet heel verwonderlijk dat Arnoud Proos eerst als SGP-voorlichter in de Tweede Kamer werkte en nu als wethouder voor de SGP-CU in Barendrecht.

‘Als kind zag ik al het belang in van politiek. Toen ik tijdens mijn opleiding communicatie stage liep in de Tweede Kamer, was ik meteen verkocht.’

De meeste mensen hebben geen flauw idee wat een wethouder doet, merkt Proos. ‘Geregeld krijg ik de vraag: “En wat doe je als betaald werk?” Een wethouder wordt dan verward met een gemeenteraadslid.’ Als wethouder voert hij samen met de burgemeester en collega-wethouders juist de besluiten..

