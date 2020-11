Taalscholen declareerden voor miljoenen euro's

Amsterdam

Dit blijkt uit vertrouwelijke documenten uit het strafonderzoek tegen taalscholen TCI Compiti en Taalhorizon en uit cijfers die de Volkskrant ontving van uitvoeringsinstantie DUO. Beide taalscholen zijn opgericht door Waiel Shaker, een Syrische ondernemer die door getuigen van justitie wordt omschreven als ‘de grote baas' in een netwerk gericht op het verduisteren en witwassen van inburgeringsgeld. Een deel van het geld zou volgens bronnen in opdracht van Shaker zijn weggesluisd naar het buitenland. Waiel Shaker ontkent de aantijgingen tegenover de krant. ‘Ik heb mijn broer in Italië zes of zeven keer 500 euro gestuurd, zodat hij het naar onze moeder in Syrië kan sturen. Dat is alles.' De S..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .