Wiebes: overname van Tata lijkt aantrekkelijk

Den Haag

Het kabinet is vrijdag op de hoogte gebracht door moederbedrijf Tata Steel India over de onderhandelingen met SSAB. Tata Steel Nederland is economisch belangrijk voor het kabinet en speelt ook een grote rol bij het halen van de klimaatdoelen. ‘Het kabinet werkt al langer samen met Tata plannen uit voor een competitief, groen en toekomstbestendig staalbedrijf van wereldklasse, op de unieke locatie in IJmuiden', zegt Wiebes.

De komende tijd zal het kabinet in gesprek blijven met Tata Steel, belooft de bewindsman. Ook premier Mark Rutte zegt de ontwikkelingen goed te blijven volgen. Het is volgens hem belangrijk dat de staalindustrie ‘vergroent, en ook op een manier dat dit in Nederland gebeurt. We hebben eigenlijk alles in huis.' Het kabinet heeft tegenover Tata Steel vooral benadrukt dat het belangrijk is zo veel mogelijk banen in Nederland te houden. <