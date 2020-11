Max Havelaar gepresenteerd in stripversie

Oosterhout

Het is 160 jaar oud en leest door het taalgebruik van destijds voor met name jongeren niet meer zo gemakkelijk weg. ‘En mensen willen nou eenmaal graag plaatjes', aldus Jos van Waterschoot, die het scenario schreef waarbij Eric Heuvel de tekeningen maakte. De roman gaat over een man die strijdt tegen kwalijke praktijken van plaatselijke bestuurders in het toenmalige Nederlands-Indië en geldt als een van de gewichtigste boeken ooit door een Nederlander geschreven. Eduard Douwes Dekker was zelf ambtenaar in Nederlands-Indië. Eigenlijk is hij Max Havelaar. De stripfiguur Max is volgens Van Waterschoot dan ook een ‘gepimpte versie’ van de foto’s die we nog van de auteur hebben.

'verstrippen'

Van Waterschoot erkent volmondig dat het ‘verstrippen' van een dergelijk boek altijd linke soep is. ‘Veel mensen kennen het en zijn misschien tegen een graphic novel.' Intussen is Elsbeth Etty, voorzitter van het Multatuli Genootschap, echter prima te spreken over het boek: ‘Werkelijk fantastisch', noemt ze het op de omslag. Meer beroemde romans zijn de laatste jaren in stripvorm verschenen en dat heeft grote voordelen, vindt Van Waterschoot, die eerder conservator was van het Multatuli Huis en nu van het Allard Pierson, de erfgoedorganisatie van de Universiteit van Amsterdam.

‘Een strip kan een opstapje zijn om het originele boek uiteindelijk ook te gaan lezen, als je meer leeservaring hebt. Ik vond de Max Havelaar zelf ook verschrikkelijk, toen ik het moest lezen als scholier. Bij zo'n boek heb je extra prikkeling nodig, een leuke leraar bijvoorbeeld. Of plaatjes inderdaad.' <