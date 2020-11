De lessen van de Mexicaanse griep: worden vaccins nu wél eerlijk verdeeld?

Coronavaccins moeten even snel beschikbaar zijn voor Nederlanders als voor Nigerianen, vindt de internationale alliantie Covax, waarbij ruim 180 landen zijn aangesloten. ‘Het is heel simpel: hoe sneller iedereen is gevaccineerd, hoe minder mensen sterven.’

Amersfoort

Toen begin 2009 de Mexicaanse griep uitbrak, kochten westerse landen direct miljoenen vaccins op tegen het H1N1-virus. Ook Nederland sloeg groot in: toenmalig CDA-minister Ab Klink (Volksgezondheid) schafte 34 miljoen doses aan. Door die enorme aankopen bleef voor de meeste ontwikkelingslanden niets over. Oproepen van de VN om tenminste 10 procent van de griepvaccins af te staan leverden weinig op. Pas toen de pandemie grotendeels was weggetrokken, boden rijke landen hun enorme overschotten aan. Het was te laat. Overbodige vaccins werden vernietigd – in Nederland bijna 18 miljoen.

Bij de bestrijding van de huidige coronapandem..

