Krijgen we hier ook gekrakeel bij het tellen van poststemmen?

Een op de zes kiezers mag in maart per post stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ook zijn de stembussen op meerdere dagen open. Kunnen we hier Amerikaanse toestanden verwachten? ‘Wij moeten eens ophouden te suggereren dat we alle wijsheid in pacht hebben.’

De kans bestaat dat de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart later bekend wordt dan gebruikelijk. De kans bestaat ook dat de stem- en telprocedures inzet worden van gekrakeel over vermeende malversaties. Mogelijk gaan verliezers suggereren dat er van alles is misgegaan bij de verwerking van stemmen.

Een op de zes kiezers mag volgend jaar stemmen per post, hoewel minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) toegeeft dat daaraan ‘belangrijke minpunten’ kleven. Die 2,3 miljoen kiesgerechtigden – iedereen die op 17 maart 70 jaar of ouder is – behoren tot de risicogroep die extra bevattelijk is voor het coronavirus.

Zo wordt het stemmen in coronatijd, ook in Nederland, een tamelijk bewerkelijke klus. In elk ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .