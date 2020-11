Een arts gaat na euthanasie bij een ernstig demente vrouw vrijuit. ‘Niet verrassend, wel verontrustend’

Medisch ethicus Theo Boer is niet verbaasd over de uitspraak.

Den Haag

Het OM liet donderdagmiddag weten dat er onvoldoende bewijs is voor een strafrechtelijk verwijt. De zaak speelde in 2017; de vrouw van 67 jaar was op dat moment wilsonbekwaam, maar had eerder in haar wilsverklaring aangegeven euthanasie te willen wanneer ze vanwege haar dementie in een zorginstelling zou moeten worden opgenomen. Haar wilsverklaring was verder erg ‘summier’, schrijft het OM, waardoor niet precies duidelijk was welk lijden de vrouw wilde voorkomen.

De arts van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek) oordeelde dat de vrouw in een situatie terecht was gekomen die ze niet had gewild en daarom ondraaglijk en uitzichtloos leed. Een onafhankelijke SCEN-arts oordeelde echter dat hiervan geen sprake wa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .