Het zal waarschijnlijk wel een jaar duren, voordat iedereen in ons land is gevaccineerd tegen het coronavirus. Hans van Vliet, manager van het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM, tempert bij de NOS de verwachting dat het nieuwe normaal snel ingeruild kan worden voor het oude normaal: ‘We zullen zeker het hele jaar wel bezig zijn met vaccinaties.’ Nederland krijgt de beschikking over maximaal 11,7 miljoen vaccins van Pfizer. <

‘Wetenschap heeft half miljard euro extra nodig’

De Nederlandse wetenschap heeft ruim een half miljard euro extra nodig voor vrije wetenschap en vervolgonderzoek. Dat adviseert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cul..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .