Belarussen verwachten veel van Biden

Een jonge demonstrant in discussie met de oproerpolitie, zondag in Minsk.

Minsk

In Belarus zijn ze blijer met Joe Biden dan veel Amerikanen kunnen opbrengen. De oppositie wacht met smart op 20 januari, als hij president wordt. De regering-Trump hield zich op de vlakte toen op 9 augustus een andere verkiezing plaatsvond en ditmaal echt gemanipuleerd, die van de Belarussische president Alexander Loekasjenko. Biden sprak snel zijn oordeel uit en zei in oktober zeer expliciet dat hij de oppositie steunde en als Amerikaans president de sancties aan het regime in Belarus zou uitbreiden. ‘Biden uit zich helder’, zei Kenneth Yalowitz, in de jaren negentig Amerikaans ambassadeur in Belarus en nu analist bij het Wilson Center in Washington, tegen Radio Free Europe.

De Europese Unie heeft een week geleden de sa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .