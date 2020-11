In het ND van 12 november (pagina 6) staat dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zich hebben aangesloten bij de schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk voor nalatigheid ten opzichte van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt formeel gezien niet. De schuldbelijdenis is ondertekend door een aantal predikanten van deze kerken, op persoonlijke titel. Daarnaast laat rabbijn Binyomin Jacobs weten dat hij het er niet mee eens is dat in het artikel de indruk wordt gewekt dat hij de opstellers en de ambassadeur bij elkaar heeft gebracht. Zijn rol hierin was beperkt, stelt hij.