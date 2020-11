Zorgpremie stijgt vooral door hogere salarissen

De zorgpremies gaan per 1 januari omhoog. De stijging verschilt behoorlijk per verzekeraar.

Hoeveel stijgt de premie?

Gemiddeld gaat de premie voor de basisverzekering iets meer dan 5 euro per maand omhoog, blijkt uit een voorlopig overzicht van de website Zorgwijzer. Dat is dus zo’n 60 euro per jaar. Gemiddeld betalen consumenten komend jaar 128,46 euro per maand voor hun zorgverzekering.

Is die stijging groter of kleiner dan verwacht?

De stijging is groter dan dit jaar (gemiddeld 2,34 euro duurder), maar is in lijn met de 5 euro stijging die het kabinet op Prinsjesdag verwachtte. Wel zijn er duidelijke verschillen. Bij Zilveren Kruis gaat de premie 3 euro omhoog (naar 128,45 euro) en bij CZ met 8,65 euro (naar 129,60 euro). Door corona is het voor zorgverzekeraars nu lastig de premie vast te stellen, zegt zorgecono..

