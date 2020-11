Operationele chef Volksbank vertrekt

Amsterdam

Mirjam Verhoeven vertrekt als operationeel directeur bij de Volksbank. De bestuurder verschilt van mening over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers van het financiële concern achter SNS Bank, Regiobank, ASN Bank en BLG Wonen. Na ‘goed overleg' met de raad van commissarissen is daarop besloten uit elkaar te gaan. Verhoeven was achttien jaar verbonden aan de Volksbank en de rechtsvoorgangers. Ze is de tweede bestuurder die in korte tijd vertrekt bij de bank. In augustus werd financieel directeur Pieter Veuger ontslagen. Na zijn komst in maart bleek al snel dat constructieve samenwerking binnen de directie niet lukte. <