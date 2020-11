Verbod op verkoop messen aan jongeren

Den Haag

Het verbod maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen om het dragen en gebruik van messen door jongeren tegen te gaan.

Sinds vorig jaar vinden er steeds vaker steekincidenten plaats waarbij minderjarigen betrokken zijn. Daarom heeft het kabinet samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en gemeenten een actieplan opgesteld.

Het dragen van veel soorten messen is landelijk al verboden. Deze regels worden de komende tijd verduidelijkt, zodat er beter kan worden opgetreden tegen mensen die steekwapens bij zich dragen. De gemeente Zaanstad besloot onlangs al om lokaal een aangescherpt verbod in te voeren. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder dit jaar ook uit voor een aanscherping.

Een landelijk verbod op de verkoop aan minderjarigen maakt ook deel uit van het actieplan. Maar omdat het maken en aannemen van een wet tijd kost, wordt er in de tussentijd overlegd ‘met grote winkelketens over hoe tegen te gaan dat winkeliers legale messen - zoals keukenmessen - nog aan minderjarigen verkopen', schrijven Grapperhaus en Dekker aan de Tweede Kamer.

Naast het verbod komt er onder meer een campagne om wapenbezit onder jongeren te ontmoedigen. ‘Lessen op school door bijvoorbeeld een officier van justitie en voorlichting door Halt dragen hier verder aan bij.’

Ook moet het voor leerlingen die zich bedreigd voelen makkelijker worden om dat te melden, bij bijvoorbeeld een schooljongerenwerker of een wijkagent. Verder moet het voor scholen, in overleg met politie en de gemeente, makkelijker worden kluisjes te controleren.

Een woordvoerster van Sociaal Werk Nederland vindt de nieuwe maatregel ‘super'. Maar met een verbod is volgens haar het probleem niet opgelost. ‘Symptoombestrijding', noemt ze het. ‘Er is veel meer aan de hand.'

Samen met BV Jong, de bracheorganisatie voor jongerenwerkers, wil Sociaal Werk Nederland met het kabinet in gesprek over ‘de angstcultuur' onder jongeren. Volgens de zegsvrouw zijn veel jongeren bang om slachtoffer te worden van geweld en lopen daarom met een mes op zak. Volgens haar moet er in buurten geïnvesteerd worden, zodat jongeren in een veilige omgeving kunnen opgroeien. <