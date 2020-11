Koning bezoekt Erasmus MC

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, leidt koning Willem-Alexander rond op de Erasmus MC Spoedeisende Hulp (SEH). De koning wilde tijdens het bezoek horen hoe de huidige tweede golf anders is dan de eerste golf van afgelopen voorjaar. Het verschil is dat er tijdens de eerste golf meer begrip was voor de mensen in de zorg, aldus verpleegkundige Daphne van Weezel. ‘Dat raakt je als verpleegkundige en als mens. We hebben meegemaakt dat mensen bij een familielid op bezoek gingen terwijl ze zelf corona hadden. En als je er wat van zegt, hoor je "waar maak je je druk om?" Het begrip is soms ver te zoeken.' Een ander verschil is volgens Van Weezel dat artsen en verpleegkundigen nu beter weten hoe ze coronapatiënten moeten behandelen. ‘Maar je wordt nog steeds goed ziek van het virus.' <