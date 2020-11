Werken refoscholen met ‘antihomoverklaringen’? ‘Een openlijke relatie met iemand van hetzelfde geslacht verbieden wij niet’

‘Antihomoverklaring’? In geen enkele identiteitsverklaring van een reformatorische scholengemeenschap wordt over homoseksualiteit gerept. ‘Een openlijke relatie met iemand van hetzelfde geslacht verbieden wij niet. Wel vragen we, net als bij heterostellen, om niet klef te doen op school.’

KESTEREN - Enkele bevindelijk gereformeerde scholen voor voortgezet onderwijs, waaronder het Van Lodenstein College (VLC) in Kesteren, hebben kledingcoaches aangesteld die leerlingen 'die zich niet netjes kleden' aanspreken op hun uiterlijk. De coaches adviseren de schooldirectie over het kledingbeleid en praten met de ouders van de leerlingen. ANP PIROSCHKA VAN DE WOUW (beeld anp / Piroschka van de Wouw)

Amersfoort

In de Tweede Kamer ontstond deze week rumoer: reformatorische scholengemeenschappen zouden ouders, middels het verplicht ondertekenen van een verklaring, dwingen om afstand te nemen van homoseksualiteit.

Het Nederlands Dagblad zocht uit hoe de zeven reformatorische middelbare schoolgemeenschappen met dit onderwerp omgaan. Alle zeven scholengemeenschappen, zo blijkt, gebruiken om hun identiteit aan ouders, leerlingen en docenten te verwoorden hetzelfde document, zes jaar geleden geschreven door de reformatorische Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). In dit document is een passage gewijd aan seksualiteit (zie kader). Woorden als ‘homoseksualiteit’ of ‘geaardheid’ vallen niet in het document. Wel staat er se..

